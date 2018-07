Mike Shinoda: Ein Jahr nach dem Trauma

Am 20. Juli 2017 wurde Linkin-Park-Sänger Chester Bennington in seinem Haus in Palos Verdes Estates in Kalifornien tot aufgefunden. Mit nur 41 Jahren hatte sich der Musiker erhängt, nachdem er als Kind jahrelang sexuell missbraucht und geschlagen worden war – und in der Folge zeitlebens mit Depressionen und Sucht kämpfte. Es war ein Schock für die Band-Kollegen, speziell aber für seinen besten Freund, den Linkin-Park-Songwriter und -Rapper Mike Shinoda.

„Es machte keinen Sinn“, sagte Shinoda kurz danach. „Es kam zu einem Zeitpunkt, als wir alle das Gefühl hatten, dass es Chester besser ging als in anderen Phasen davor.“

Jetzt hat Shinoda das Solo-Album „Post Traumatic“ veröffentlicht, in dem er chronologisch wie in einem Tagebuch die unterschiedlichen Phasen der Trauer und die Gefühle von Angst, Verwirrung und Depression festgehalten hat.

KURIER: Hat es Mut gebraucht, dieses extrem persönliche Album zu veröffentlichen?

Mike Shinoda:Anfangs habe ich darüber gar nicht nachgedacht. In der ersten Woche nach Chesters Tod habe ich mich nur daheim verkrochen. Ich konnte keine Linkin-Park-Songs hören und auch selbst keine Musik machen. Ich habe dann zuerst gemalt, Bilder, die jetzt im Booklet von „Post Traumatic“ zu sehen sind. Erst nach einem Monat habe ich wieder angefangen, im Heimstudio Ideen aufzunehmen. Daraus hat sich unweigerlich diese Aufarbeitung ergeben. Ich wollte diese Momente so pur und authentisch festhalten, weil sie mir einmalig erschienen. Wenn etwas zu persönlich gewesen wäre, hätte ich es später ja rausnehmen können.

Haben Sie das?

Nein, nichts. Es wäre völlig unpassend gewesen, diese Texte allgemeiner zu gestalten. Denn es erlebt zwar jeder den Verlust eines geliebten Menschen, aber die Version, die ich erfahren musste, war etwas anders. Da waren neben dem Schmerz über den Verlust auch noch all diese verwirrenden Gefühle von der Angst um meine Karriere und um die Band: „Werde ich weiterhin Musik machen können?“

Im ersten Song „Place To Start“ singen Sie: „Ich bin auch ein Bösewicht“. Kommt das von Schuldgefühlen, weil Sie Chester nicht helfen konnten?

Nein, das kommt von Dingen, die man irgendwann gesagt hat, die man später bereut, was auch so eine typische Phase der Trauer ist. Schuldgefühle hatte ich nicht. Denn es liegt an der Person selbst, die depressiv oder süchtig ist, was oft ja Hand in Hand geht, das zu tun, was notwendig ist. Man kann immer wieder sagen: „Geh und hol dir Hilfe!“ Aber du kannst niemanden dazu zwingen. Und wenn sie auf Entzug gehen und dort nicht sein wollen, wenn sie denken, sie sind nur dort, weil sie dazu gezwungen wurden, wird das nicht funktionieren.