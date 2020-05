Michelle Williams gibt Broadway-Debüt

Broadway-Debüt für Michelle Williams (32): Die US-Schauspielerin wird die Hauptrolle in einer neuen Inszenierung des Musicals " Cabaret" übernehmen, wie die Roundabout Theatre Company am Mittwoch (Ortszeit) in New York mitteilte. Das 1966 erstmals am Broadway aufgeführte Stück handelt von einem US-Schriftsteller, der in einem Berliner Club eine Sängerin kennenlernt und sich in sie verliebt.

Die mehrfach Oscar-nominierte Williams wurde vor allem durch die Serie "Dawson's Creek" und den Film "Brokeback Mountain" weltweit bekannt. Regie bei ihrem Broadway-Debüt führt Sam Mendes, der sich mit Filmen wie "American Beauty" und " James Bond 007: Skyfall" einen Namen gemacht hat. In Österreich war sie zuletzt in "Take this Waltz" in den Kinos zu sehen. Die Premiere des Stücks ist für den 24. April 2014 geplant.