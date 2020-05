Medienrummel um einen Mord

Michael Winterbottom sucht in seinen Filmen immer den Bezug zur Gegenwart. Ob zur Manchester-Musik-Szene der 90er-Jahre in "24 Hour Party People" (2002), zu den Verhörmethoden der Amerikaner in Guantanamo ("The Road to Guantanamo", 2006), zu zeitgenössischen Pop-Songs in dem Sexaufreger "9 Songs" (2004) oder zur Ermordung des US-Journalisten Daniel Pearl ("A Mighty Heart" – "Ein mutiger Weg", 2007).

Winterbottom (Jahrgang 1961) ist ein Fixstern am britischen Regie-Himmel und profilierte sich in seiner Karriere durch Vielseitigkeit und Provokation. "Die Augen des Engels" (Kinostart: Freitag) handelt nun von jenem skandalumwitterten Mordfall in Perugia, in dem US-Studentin Amanda Knox als Mittäterin an der Ermordung an ihrer britischen Wohnungskollegin Meredith Kercher angeklagt wurde. Erst kürzlich wurde sie von einem italienischen Gericht freigesprochen. Winterbottom machte daraus einen Film über einen Mann ( Daniel Brühl), der den Fall verfilmen möchte. Und scheitert.

KURIER: Als Sie "Die Augen des Engels" verfilmten – hatten Sie nicht Sorge, man würde Ihnen Effekthascherei vorwerfen?

Michael Winterbottom: Klar. Überall hieß es gleich, wir würden die Amanda-Knox-Story verfilmen. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Ich habe versucht, die Geschichte aus der Perspektive von Meredith Kercher zu erzählen. Aber Journalisten sind zynisch, denn eine Meldung mit Amanda Knox in der Schlagzeile verkauft sich besser.