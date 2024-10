Michael Köhlmeier feiert Geburtstag - und zwar gar nicht politisch korrekt

Sichtbar große Freude hatte Köhlmeier auch mit seinem musikalischen Begleiter, dem Bluesgitarristen Hans Theessink. Köhlmeier ist ja nicht nur produktiver Autor, sondern auch begeisterter Musiker. Mit Theessink gestaltete er bereits einige Musik-und Lese-Programme zu amerikanischen Mythen und nach dem wilden Westen ging’s nun thematisch in den Süden, zum „Hoochie-Coochie Man“. Inspiriert von Willie Dixons gleichnamigem Bluessong, erzählt Köhlmeier in Reimen die Lebensgeschichte eines „Hurensohns“, der schon als Kind ein rechter Tunichtgut ist: „So starte ich in die Welt hinaus, bewaffnet mit Rotz und Tränen und keinem wahren Glauben, jedoch mit spitz gefeilten Zähnen.“

Bald wird dieses böse Kind gemeinsam mit seiner Bande aus Monstern und Freaks Verbrechen begehen. Schließlich hat der junge Hoochie-Coochie Man bereits am Totenbett der Mutter mitbekommen, er solle erst gar nicht versuchen, sich um andere oder gar um die ganze Welt zu kümmern, es genüge, wenn er für einen einzigen Menschen da sei, so wie seine Mutter für ihn dagewesen war. Am Ende seines finsterlustigen Lebens wird er einen solchen finden – doch davon erzählt Köhlmeier erst am dritten Abend am Donnerstag. Seine „Hoochie-Coochie Man“-Geschichte ist auf drei Abende unterteilt, Dienstag war die Kindheit dran. Auch schon ordentlich bös. Was sich auch musikalisch ausdrückte, etwa in Theessinks leiser, und doch messerscharfer Interpretation von „Sympathy for the Devil“.

Zuletzt griff auch Köhlmeier zur Gitarre. Man stimmte Bob Dylan an, scherzte darüber, wer mehr Gitarren daheim habe (Köhlmeier 36, Theessink 128), und wäre da nicht der Rabenhof-Chef mit einer Geburtstagstorte aufgetaucht, es wäre fast ein bisserl Lagerfeuer-Stimmung aufgekommen.