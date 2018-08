Michael Jackson, revisited: Die CD ließ ihn endgültig abheben

In Zeiten der Debatten um kulturelle Aneignung schwarzer Kunst durch die weiße Mehrheitsgesellschaft hätte Jackson im Jahr 2018 jedenfalls eine interessante Figur abgegeben. Was ihm schmerzlich gefehlt hätte: Die Währung Authentizität war in den artifiziellen Achtzigern nicht einmal eine nachrangige Betrachtung wert. Heute ist die eigene Geschichte alles – und sei es nur die Vergangenheit als Teilzeit-Drogendealer während der Sommerferien. Am authentischsten, wenn der von seinem Vater zum Erfolg geprügelte Kinderstar das jemals war, erlebte man ihn wohl auf seinem Debütalbum „Off the Wall“, einer konsequenten Produktion des Motown-Sounds. Das Video zu „Don’t stop till you get enough“ zeigt einen jungen Mann mit Afro und den Anwandlungen späterer Tanz-Extreme. Was Jackson mit der Hüfte anstellte, hätte zu Elvis Presleys Zeiten zu einer Haftstrafe gereicht.

Jacksons bedeutendstes Album, „Thriller“, dürfte wohl auch das zeitloseste bleiben, das legt die Rezeption der vergangenen vier Jahrzehnte nahe. Die Hooks von „Billie Jean“ funktionieren auch heute noch auf jedem Dancefloor – probieren Sie es getrost aus.

Was bleibt also? Exzellent produzierte Musik. Singuläre Leistungen, die nicht alle würdig alterten. Interessanterweise kann man die künstlerische Relevanz Jacksons an das Aufkommen der Compact Disc koppeln: Alles, was auf Vinyl erschien, hatte noch Anker in musikalischer Tradition, die die Zeit überdauerte. Das glitzernde CD-Zeitalter ließ Jackson endgültig in den Äther abheben. Er kam irgendwie nicht mehr zurück. Leider.