Michael Hanekes "Happy End": Alter Patriarch mit Todessehnsucht

Wie oft in seinen Filmen, seziert Haneke in „Happy End“ das Beziehungsgefüge einer großbürgerlichen Familie, diesmal in Calais. Ähnlich wie in „Amour“, steht Jean-Louis Trintignant als alter Patriarch mit Todessehnsucht im Zentrum der Familie. Seine Tochter – die formidable Isabelle Huppert – führt ein Bauunternehmen, sein Sohn ( Mathieu Kassowitz als untreuer Ehemann) arbeitet als Arzt. Gerade ist seine Tochter aus erster Ehe eingezogen: Ein undurchschaubares Mädchen, das mit seiner Handy-Kamera andere Leute filmt und eine zaghafte Beziehung zu ihrem Großvater knüpft. Alle Familienmitglieder kreisen ununterbrochen um sich selbst, Realpolitik wie etwa die Flüchtlingskrise interessiert niemanden.