Michael Ende zum 90er: Wie aktuell ist der Autor der „unendlichen Geschichte“?

Anhand bestimmter Bücher und Filme lässt sich klar definieren, in welchem Jahrzehnt jemand aufgewachsen ist. Für Menschen, die in den 1980er-Jahren Kind waren, ist Michael Ende ein solcher Kristallisationspunkt: Seine Figuren Jim Knopf, Momo und vor allem Bastian und Atréju aus „Die unendliche Geschichte“ (1979) öffneten den Blick dafür, dass es in der Welt mehr gibt: Mehr Geheimnisse, mehr Geschichten, verborgene Welten.