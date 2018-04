Metallica live: Wut, spektakuläre Show und ein Falco-Song

Immer wieder faszinierend ist die technische Brillanz dieser Musiker, die Präzision in ihrem Zusammenspiel. Und sie wissen, wie man all das in den Dienst von Songs stellt. Aber auch, wann während einer Show die Ohren eine Pause vom Wut-getriebenen Brachial-Sound brauchen. Immer dann schieben sie Ruhigeres wie „Fade to Black“ dazwischen.

Viel Raum nehmen die neuen Songs vom jüngsten Album „Hardwired . . . To Self-Destruct“ ein. Sechs Stück davon haben Metallica nach Wien mitgebracht. „Moth Into Flame“ - auf dem Album ein Höhepunkt - wird hier durch den besten Showeffekt des Abends illustriert: Dutzende Minidrohnen, die aussehen wie kleine Lichtpunkte heben sich aus dem Bühnenboden und schwirren über den Köpfen der Musiker herum, bevor sie sich in ineinander greifende Kreise formieren.