Angela Merkel: Diktat der Alternativlosigkeit

Wie Angela Merkel sich selbst sieht, kann man auf über 700 Seiten in ihren Memoiren unter dem Titel „Freiheit“ nachlesen. Eine andere, schon im Untertitel als „kritisch“ ausgewiesene Sicht bietet das zeitgleich (November 2024) erschienene, etwas schmälere Buch des Germanisten und Historikers Klaus-Rüdiger Mai über die deutsche Langzeitkanzlerin (2005–2021).

Vier Punkte sind es, an denen Mai seine Fundamentalkritik („Vier Sargnägel für Deutschland“) festmacht: Euro-Krise, Energiewende, Migration und die Spaltung der Gesellschaft im Zuge der Corona-Pandemie. Insbesondere nimmt der Autor die von Merkel für ihre Entscheidungen in all diesen Bereichen stets postulierte Alternativlosigkeit ins Visier („Göttin TINA – There Is No Alternative“).

Diese Behauptung sei, so Mai, einer von drei Wegen, welche Merkels Politik des Machterhalts charakterisierten. Dazu zählt er noch die „Sozialdemokratisierung und Vergrünung der CDU“ sowie die „Delegitimierung und mediale Diskreditierung alternativer (politischer; Anm.) Angebote“.

Ausführlich analysiert Mai das Verhalten Merkels in der Zeit der Wende, welches ihm exemplarisch für ihren Zugang zur Politik erscheint. Hier zeigt er, dass Merkel sich immer erst auf eine Seite schlägt, wenn sie sich sicher ist, wie eine Sache ausgeht. Nicht Überzeugungen leiten sie, sondern taktische Überlegungen. „Ich hab dem Braten noch nicht so ganz getraut“, zitiert er Merkel aus dem Oktober 1989 (!). Um später sarkastisch fortzusetzen: „noch immer traute Angela Merkel dem Braten nicht, auch nicht, als am 4. November die große Demonstration auf dem Alexanderplatz in Berlin stattfand, zu der sie nicht ging“. Immerhin, nach dem 9. November „begann sie [allmählich] dem Braten zu trauen“ …