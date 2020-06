"Mehr als Mode": Oasen der Avantgarde

Das Jahr 1968, heißt es oft, hat in Österreich, wenn überhaupt, erst in den 70er-Jahren stattgefunden. Bei der Arena-Besetzung. Ansonsten sei hier alles grau und bieder gewesen. Dass es zumindest vereinzelt Oasen von frischem Wind gegeben hat, zeigt die Modesammlung der Katharina Noever, die noch bis Mai im Wien Museum am Karlsplatz zu sehen ist.



Noever war in den 60er- Jahren Model und trug die Kreationen der Boutique "Etoile" von Christine Gössl und Ingrid Reder, in diesen Jahren die innovativste Anlaufstelle für modebegeistertes Publikum. 1971 gründete Noever mit Peter Noever die "Section N", ein von Hans Hollein gestaltetes Designgeschäft in der Wiener Innenstadt. Neben Lampen und Möbeln waren steirische Filzpatschen oder Ethno-Mode aus Asien im Angebot. All das ist jetzt im Wien Museum ausgestellt. Dazu Bilder und Filme schöner Menschen in spaciger Kleidung. Modeaufnahmen Katharina Noevers in Space-Odyssey-Kostümen.