"ZiB"-Anchor Johannes Marlovits: "So wie man ist, ist man halt“

Die „ZiB 1“ ist im Gegensatz zur „ZiB 2“ doch ein wenig starr, es gibt keine Studiointerviews, keinen Schlussgag. Wie kann man sich da einbringen?

Ich finde es gar nicht so starr, es ist halt ein anderes Konzept. Um 19.30 Uhr müssen wir in der „ZiB 1“ die Themen des Tages ablichten. Das passiert in der „ZiB 2“ natürlich auch, aber anders – mit längeren Beiträgen, mit Studiogästen. Wir haben ja auch Live-Schaltungen in der „ZiB 1“ zu unseren Kollegen, also so starr finde ich das jetzt gar nicht. Und einbringen kann man einfach immer nur die Persönlichkeit. So wie man ist, ist man halt (lacht).