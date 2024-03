"Zeit im Bild"-Erfinder Teddy Podgorski verstorben

Geboren wurde Thaddäus Podgorski am 19. Juli 1935 in Wien. Bereits 1953 begann er als Nachrichtensprecher und Reporter beim Sender Rot-Weiß-Rot. Aufgewachsen in Wien und Niederösterreich als Sohn eines Automechanikers versuchte sich Podgorski als Jugendlicher auf verschiedenen Wiener Theaterbühnen. Mit 19 startete er seine Karriere als Journalist bei österreichischen US-Sender Rot-weiß-rot und leistete damit Pionier-Arbeit. 1955 wechselte er in den Aktuellen Dienst des neu gegründeten ORF-Fernsehens und wurde schon bald Leitender Redakteur bei der „Zeit im Bild“. 1967 wurde er vom damaligen ORF-Generalintendanten Gerd Bacher zum Chefreporter befördert. Er entwarf erfolgreiche Sendungen wie „Sportpanorama“ und „An den Boxen“. 1972 avancierte er zum TV-Sportchef, der er bis zu seiner Bestellung zum ORF-Generalintendanten 1986 blieb.