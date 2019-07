ZDF verfilmt Theaterstück von Daniel Kehlmann

"Heilig Abend", das Theaterstück des österreichischen Autors Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") wird verfilmt. Das Projekt trägt den Arbeitstitel "Das Verhör in der Nacht", die Regie übernimmt Matti Geschonneck (u. a. "Unterleuten", " Helen Dorn").

In den Hauptrollen sollen Charly Hübner und Sophie von Kessel zu sehen sein - letztere war bereits in der Inszenierung des Theaterstücks am Münchner Residenztheater auf der Bühne.

Das Stück wurde auch am Theater in der Josefstadt in Wien mit Maria Köstlinger und Bernhard Schir aufgeführt.