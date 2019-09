Wrabetz und die Baustellen: Werbung, ORF1 und Brunhofer

Auf dem Küniglberg hatte man versucht zu vertagen, aber der Richter am Arbeits- und Sozialgericht in Steyr wollte nicht noch länger zuwarten: Am 26. September, kurz vor der Nationalratswahl, wird dort der Prozess des früheren Salzburger ORF-Landesdirektors Roland Brunhofer mit dem ORF unter Generaldirektor Alexander Wrabetz fortgesetzt. Er oder ein „informierter Vertreter“ wird vom Gericht erwartet. Es geht u. a. um den weiteren Prozessfahrplan und um die Zusammenführung mit einem zweiten Verfahren. Bisher hat es der ORF-Chef vermieden, in Steyr zu erscheinen.