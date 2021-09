Wrabetz bittet zur Sondersitzung: Antrag auf Gebührenerhöhung

Die Zeit läuft ab im ORF – nicht nur für Alexander Wrabetz als Generaldirektor, sondern auch für die bisherige Höhe der GIS-Gebühren. Fünf Jahre nach der letzten Erhöhung muss der scheidende ORF-Chef nun wieder einen Antrag auf Neufestsetzung des Programm-Entgeltes stellen. So sieht es das ORF-Gesetz vor.

Die Stiftungsräte haben am Dienstag ein Aviso für eine Sondersitzung zur Gebühren-Festlegung am 14. Oktober erhalten. Dem voran gehen wird ein Finanzausschuss am 11. Oktober. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Einberufung und wegen der Corona-Situation findet die Sitzung via Skype statt.