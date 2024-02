Wirbel um Journalistin Föderl-Schmid: Rechtes Portal als Auftraggeber

In der Redaktion der "Süddeutschen Zeitung" herrscht Unruhe, seit bekannt wurde, dass die Chefredaktion in Abstimmung mit Redaktionsausschuss und Betriebsrat die Kommunikation der eigenen Belegschaft durchleuchtet hatte (der KURIER berichtete).

Während die SZ zur Prüfung derselben eine externen Kommission einsetzte, hatte die Journalistin zusätzlich die Universität Salzburg beauftragt, ihre Dissertation prüfen zu lassen, hieß es in einer Stellungnahme vom Montag. Grund dafür sei, dass der Salzburger Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber nach eigener Darstellung "Plagiatsfragmente" in der Dissertation festgestellt habe.

ZiB-Anchor Armin Wolf hatte offenbar Einblick in Webers Gutachten und teilte ein anonymisiertes Fragment daraus, in dem der Gutachter von einem "möglichen Interessenskonflikt" spricht. Demnach würde er Föderl-Schmid, die am selben Salzburger Institut studierte, an dem Weber auch lehrte, zwar nicht persönlich kennen. Mit dem Doktorvater der Journalistin habe er demnach "seinen ersten schwerwiegenden wissenschaftlichen Konflikt überhaupt" gehabt.