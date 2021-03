"Wir spielen für Österreich": "Alle sind mit Herzblut dabei“

Dass sich die positive Resonanz auch in den Quoten niederschlägt, sei ein „zusätzliches Atout“. Also wird „Wir spielen für Österreich“ weitergehen? „Selbstverständlich. Wir bauen das Format sogar noch aus, indem wir etwa jetzt mit Bühnen in Oberösterreich einen mehrjährigen Übertragungsvertrag abgeschlossen haben.“

Und lachend: „Wir haben aufgrund des großen Erfolges ja sogar eine Art Ausbaupflicht. Das geht aber nur, weil Alexander Wrabetz die Kultur ein persönliches Anliegen ist. Und somit können wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk at it’s Best anbieten.“

Das Geheimnis des Erfolges? „Höchste Qualität, tolle Partner, dazu rasche, kurze Entscheidungswege und eine richtige Mischung aus Anspruchsvollem und Unterhaltung mit Haltung. Denn was die meisten Kulturanbieter in diesen Zeiten leisten, ist mehr als eindrucksvoll. Das wollen wir auch zeigen.“

Leicht war der Anfang der Initiative „Wir spielen für Österreich“ allerdings nicht. „Es ging um Mittel und Ressourcen, aber vor allem um Logistik. Wir haben im RadioKulturhaus angefangen. 30 Personen waren mit negativem PCR-Test zugelassen. Man musste somit um fünf Uhr in der Früh da sein und sich danach vier bis fünf Stunden in eine Isolationszone begeben. Das RSO hat gespielt, Bläser waren anfangs nicht erlaubt. Dann haben wir das Foyer im RadioKulturhaus quasi umgebaut und dort immerhin sieben Künstlerkabinen errichtet. Nur so waren etwa die ersten drei Abende überhaupt zu bewerkstelligen. Unter dem Strich war das ein Wahnsinnsaufwand, aber er hat sich in jeder Hinsicht gelohnt.“ Denn: „Die ganze Kulturlandschaft steht hinter diesem Projekt.“ Lachend: „Damit hätte sich die Kultur eine ROMY verdient.“