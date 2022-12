"Willow": Großes Comeback eines kleinen Fantasyhelden

Dunkle Mächte gewinnen einige Jahre später wieder an Kraft. Da wird ím Königreich Tir Asleen eine kleine Truppe aufgestellt, um den entführten Prinzen Airk (Dempsey Bryk) zu finden.

Airks Schwester Kit (Ruby Cruz) und ihre beste Freundin Jade (Erin Kellyman) führen die Reiter an. Mit von der Partie ist ein schüchterner Königssohn (Tony Revolori), der Kit versprochen ist – und ein sarkastischer Dieb (Amir Chadha-Patel). Zudem schließt sich die in Airk verliebte Küchenmagd Dove (Ellie Bamber) den Gefährten an. Bald treffen sie in einem Wald auf Willow.