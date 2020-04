"Willkommen Österreich": Stermann geht in den Keller

Das Arbeiten im Homeoffice hat so seine Tücken. Das merkt man bei sich selbst, und leider auch bei "Willkommen Österreich".

Am Dienstag lief im ORF die dritte Ausgabe der Quarantäne-Late-Night, die an getrennten Orten mit Videotelefonie aufgezeichnet wird. Es herrscht "nervenzerfetzende Langeweile", hört man da zu Beginn, und das trifft eigentlich ganz gut, wie man sich in der Isolation fühlt.

Grissemann macht sich dann mit einem selbstgebastelten Sicherheitsring auf in den Garten und sieht dabei ein wenig aus wie ein Tänzer des Triadischen Balletts am Bauhaus. Stermann schlägt vor, alleine in den Keller zu gehen, um einmal Ruhe von Partner/in und Kind zu haben. "Gags, Gags, Gags" unter erschwerten Bedingungen.