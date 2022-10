"Wiener Zeitung": Redaktion befürchtet massiven Personalabbau

Neue Aufgaben für die "Wiener Zeitung"

Auf den Personalstand der "Wiener Zeitung"-Redaktion soll das keine Auswirkungen haben. "Jeder Mitarbeiter bekommt die Möglichkeit, sich im neuen Geschäftsmodell zu beteiligen", so Raab. Es werde auch weiterhin Unterstützung durch den Staat geben. "Es gibt ja auch neue Aufgaben", meinte die Medienministerin.

So soll die gegenwärtige von dem Medienhaus betriebene Journalistenausbildung unter dem Namen "Media Hub Austria" deutlich ausgebaut und die "Wiener Zeitung" als Weiterbildungsinstitut für den österreichischen Journalismus positioniert werden. Konkret plant die Regierung, dass bei der "Wiener Zeitung" Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden und diese auch in anderen österreichischen Medienunternehmen im Rahmen ihrer Ausbildung arbeiten. Gleichzeitig sollen auch andere Medienhäuser Journalistinnen und Journalisten zur Fortbildung in die "Wiener Zeitung" schicken können. Bereits jetzt hat das Medienhaus eine "360 Grad Journalismus" genannte Ausbildung am Laufen.

Kurz nach der Pressekonferenz der Regierung kündigte die Geschäftsführung der "Wiener Zeitung" per Aussendung "die nächste Phase der Transformation" mit den genannten Punkten an. Martin Fleischhacker, Geschäftsführer der "Wiener Zeitung", verwies auf "mehrere Zukunftskonzepte", die man in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit dem Eigentümer erörtert und geprüft habe. Zur Realisierung der nun vorgestellten Transformation seien bereits zahlreiche Schritte eingeleitet und umgesetzt worden. "Alle Zukunftsvisionen - vom Medium bis zum Media Hub Austria - sind im Unternehmen selbst entstanden und es freut mich, dass die Politik diese Ideen aufgegriffen und gemeinsam mit uns weiterentwickelt hat." Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankte sich Fleischhacker "für ihren Einsatz, den Gestaltungswillen und ihre Kreativität, die nicht selbstverständlich ist". Er zeigte sich überzeugt davon, auch in neuer Form "einen wesentlichen Beitrag für den Medienstandort Österreich zu leisten".

Redaktion fürchtet Personalabbau

Die Redaktion der "Wiener Zeitung" reagierte nicht erfreut. In einer Resolution forderte sie, dass der Eigentümer Verantwortung für sein Eigentum übernehmen müsse. "Die 'Wiener Zeitung' hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer der besten Qualitätszeitungen des Landes entwickelt. Auch die Digitalisierung der 'Wiener Zeitung' beginnt nicht mit 2022, wie die Vorhaben des Eigentümers andeuten", hielten die Redakteurinnen und Redakteure fest. Die Geschäftsführung brauche verlegerische Kompetenzen und Qualitätsjournalismus finanziellen Rückhalt. Die Redaktion befürchtet nun einen "massiven Personalabbau" durch die Abkehr von der gedruckten Tageszeitung. Jedoch: "Ein qualitätsvolles Online-Medium ergänzt um eine Monatszeitung lässt sich nicht mit weniger Redakteurinnen und Redakteuren, als aktuell angestellt sind, produzieren." Bemängelt wird in der Resolution, dass die gewählte Vertretung der Redaktion bei den geplanten "gravierenden Veränderungen" nie hinzugezogen worden sei. "Das ist eine klare Missachtung des Statuts durch den Eigentümer und die Geschäftsführung."

Abschließend wünscht sich die Redaktion einen Partner, der die Zeitung der Republik in eine gute Zukunft führen könne. Walter Hämmerle, Chefredakteur der "Wiener Zeitung", verwies dabei zuletzt auf ein vom Cognion Forschungsverbund gemeinsam mit der Chefredaktion erarbeitetes Konzept. Dieses sieht umfassende digitale Veröffentlichungen von Daten und deren gemeinnützige Aufbereitung sowie eine "Hardcore-Qualitäts-Tageszeitungsredaktion" vor. "Dieses Konzept stellt eine Zukunftsoption dar und gehört geprüft", so Hämmerle.