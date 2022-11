"Wiener Zeitung" kämpft weiter gegen "Todesstoß auf Raten"

"Vielleicht ist unsere Entfremdung von der Wirklichkeit schon so groß, dass wir eine seriöse Zeitung nicht mehr erkennen, selbst wenn sie weit vor uns aufklafft. Da springen viele entsetzt weg. Es macht vielleicht einen zu großen Unterschied, was berichtet wird und vor allem wie. Andere Medien bedrängen uns förmlich mit grellen Schrottschnellschüssen, die uns wie Paintballkügelchen, mit denen kindliche Politiker früher herumgespielt haben, eindecken. Wir gehen in Deckung, weil uns das alles nur bedrängt, aber nichts aufklärt und nichts erklärt. Die 'Wiener Zeitung' ist ein ruhiges unaufgeregtes Blatt, das diese Bedrängungen, die doch immer nur in eine große Leere münden, an sich vorbeirauschen lässt. Es hat anderes vor, uns zu informieren und als älteste Zeitung der Welt noch vor der Aufklärung aufzuklären. Sie macht das eben schon lange, sie kann das. Bevor wir uns selbst ganz entfremdet sind, sollten wir dafür kämpfen, dass uns ein solches Medium erhalten bleibt. Damit auch wir selbst uns wieder erkennen können und das, was um uns herum geschieht, ohne dass uns bunte Kügelchen oder Seifenblasen um und in die Augen und Ohren geblasen werden."