Wiener Satel Film produziert Streaming-Serie „Nachts im Paradies"

Erstes deutschsprachiges Original

„Nachts im Paradies“ ist die erste Produktion der Wiener Satel Film für Starzplay, der Streaming-Plattform der Lionsgate-Tochter Starz („Outlander“, „American Gods“ u.a.). „Deutschland war eines der ersten Länder Europas, in denen wir unseren Streamingdienst etabliert haben und ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wir freuen uns sehr, jetzt unsere allererste deutsche Original-Serie zu produzieren“, erklärt Superna Kalle, President Starz International, in einer Aussendung. „‚Nachts im Paradies‘ ist ein düsteres, ausgefallenes und einzigartiges Projekt, von dem wir wissen, dass es bei unserem Publikum Anklang finden wird.“

Für den früheren Bavaria Fiction-Manager Moritz Polter, Executive Producer der Serie und Gründer von Windlight Pictures, sowie Satel Film-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch ist „Frank Schmolkes Graphic Novel ‚Nachts im Paradies‘ ein echtes Juwel. Matthias Glasner und Hanna Schopf haben sich voll und ganz auf den Stoff und seine Welt eingelassen, um eine wahrhaft hypnotisierende Reise in ein nächtliches Deutschland zu erschaffen, das man so noch nie gesehen hat.“