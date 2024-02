Wiedersehen mit Mr. Monk

Ganzkörper-Schutzanzug

Corona muss das Leben von Adrian Monk eigentlich enorm vereinfacht haben. War dann aber nicht ganz so, wie der neue Film „Mr. Monks letzter Fall“, der ab sofort auf Magenta TV zu sehen ist, zeigt. Stichwort Ganzkörper-Schutzanzug. Für seine Assistentinnen wäre das eine harte Zeit gewesen, so viele Tücher kann man gar nicht dabeihaben. Aber Natalie (Traylor Howard) lebt seit einiger Zeit an der Ostküste, Monk nach wie vor in San Francisco. Trotzdem gibt es ein Widersehen mit ihr und auch mit dem reschen Polizisten Stottlemeyer (Ted Levine), der jetzt im privaten Sicherheitsdienst arbeitet und seinem etwas trotteligen Kollegen Andy (Jason Gray-Stanford), der Stottlemeyers Sheriff-Job geerbt hat. Und natürlich Adrian Monk, dem Mann, der allen Phobikern und Zwangsneurotikern weltweit zu einer vielgeliebten Heldenfigur geworden ist. Denn der mag zwar nicht ganz normal sein, löst aber jeden noch so verzwickten Fall.