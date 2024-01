"White Lotus": Neuer Cast für Dreh in Thailand

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey und Tayme Thapthimthong stoßen zur Besetzung der dritten Staffel der Emmy-gekrönten Dramaserie "The White Lotus" von Mike White, neben der bereits angekündigten Natasha Rothwell, die wieder mit dabei ist. Die Serie wird ab Februar in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok gedreht und folgt einer neuen Gruppe von Gästen in einem anderen White Lotus Hotel.