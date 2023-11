"Wetten, dass..?“: Kritik an Umgang mit Kinderkandidaten im Rollstuhl

Vogel stieß sich auch an Gottschalks Formulierung: "Du bist im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen." Der Moderator habe "alle Red Flags des Ableismus" ignoriert, schrieb sie. "Es scheint selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen öffentlich und vor einem Millionenpublikum ihre Gesundheitsgeschichte darlegen. Ich warte auf den Moment, in dem mal jemand kontert: 'Und wie läuft es so mit Ihrer Prostata?", schrieb die zweifache Olympiasiegerin.

Da half auch nicht, dass sich Gottschalk schließlich zu Mayr auf den Boden setzte. Grundsätzlich wurde der Auftritt vom Behindertenrat als inklusiv gelobt. Mayr, der seine Wette (auf einem Skateboard fahrend Kaubonbons in Colaflaschen versenken) knapp verlor, bekam zum Trost einen Besuch bei der Formel 1 und Standing Ovations im Studio.