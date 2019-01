Weltpremiere von Schalkos Lang-Remake "M" bei der Berlinale

In David Schalkos Neuinterpretation von Fritz Langs Kinoklassikers "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" aus dem Jahr 191spielen u. a. Verena Altenberger, Gerhard Liebmann, Lars Eidinger, Sophie Rois, Murathan Muslu, Julia Stemberger, Bela B Felsenheimer, Moritz Bleibtreu, Udo Kier, Gabriel Barylli, Juergen Maurer, Brigitte Hobmeier, Sarah Viktoria Frick, Christian Dolezal, Dominik Maringer und Michael Fuith.

Das Drama erzählt von einer Stadt, die nach einer Reihe von Kindermorden den Weg in die Zukunft finden muss. David Schalko zeichnet mit Evi Romen auch für die Drehbücher zu den sechs (in Wien und Umgebung gedrehten) 50-minütigen Folgen verantwortlich.

Der ORF ist auch noch mit Marie Kreutzers neuesten und vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama in Berlin vertreten, das ins Rennen um den Goldenen Bären geht. Einer jungen, erfolgreichen Unternehmensberaterin wird darin „Der Boden unter den Füßen“ weggezogen, als ein großes Geheimnis ans Tageslicht kommt. In den Hauptrollen des Films, der am 22. März in die österreichischen Kinos kommen soll, sind u. a. Valerie Pachner, Pia Hierzegger und Mavie Hörbiger zu sehen. Mit „Born in Evin“ steht auch eine weitere ORF-kofinanzierte Kinoproduktion in der Sektion: „Perspektive Deutsches Kino“ zu sehen: In ihrem dokumentarischen Debütfilm begibt sich Maryam Zaree, die in einem der berüchtigtsten politischen Gefängnisse des Irans geboren wurde, auf eine persönliche Spurensuche.