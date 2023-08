Weiter offene Fragen zum Doktor-Titel von ORF-Direktorin Mitterstieler

Der ORF hat am Montag keine weiteren Fragen zum Titel der Tiroler Landesdirektorin Esther Mitterstieler beantwortet. Wie der KURIER berichtete, hatte Mitterstieler in öffentlichen Darstellungen den Titeln „Dr.“ geführt, was sie streng genommen nicht dürfte. Denn: Sie hatte ihren akademischen Grad (ohne Promotion) in Italien erworben.

Der korrekte Titel, seit dem Wochenende auch im ORF öffentlich kommuniziert: „Dott.ssa Mag.“ heißt es nun juristisch richtig. Das Unternehmen gibt sich nun zugeknöpft.