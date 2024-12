Aber was wäre die stille Nacht ohne den unverwüstlichen Schwarz-Weiß-Klassiker „Ist das Leben nicht schön?“ Wie der lebensmüde Bausparkassenchef George Bailey (James Stewart) von einem Engel zweiter Klasse gerettet wird, ist auf Arte (0.50 Uhr) zu bewundern.

Klassisch geht es schon in aller Früh los: ORF1 zeigt die picksüße Märchenverfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ schon um 8.50 Uhr. Insgesamt sieben Sender haben die ČSSR/DDR-Produktion im Programm.

Das Genre Weihnachtskomödie kommt neuerdings wieder in Mode. Eva Spreitzhofers „Wie kommen wir da wieder raus?“ aus dem Vorjahr lief bereits im Advent-Programm, ist aber noch auf ORF ON abrufbar.

Als Doublefeature bringt ServusTV Macaulay Culkin in „Kevin – Allein Zu Haus“ um 18.25 und „Kevin – Allein in New York“ um 20.15.