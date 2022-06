Was die RTL-"Bachelorette" mit Will Smiths Ohrfeige zu tun hat

Die Kandidatin auf Partnersuche ist heuer Sharon Battiste, die erste schwarze Kandidatin in der Reality-Show. Sie legt die Sendung an, wie man es von ihr erwarten würde: Sie spricht vom „Abenteuer meines Lebens“ und berichtet mit Tränen in den Augen von einer vergangenen Beziehung, an der sie selbst beinahe zerbrochen wäre, wie sie sagt. „Jetzt lege ich meinen Schutzmantel ab und öffne meine Seele.“

Und, damit das auch klar ist: „Ich hab’ Lust, richtig heftig zu knutschen.“ Battiste will nach eigener Aussage auch „ein bisschen Bumms in die Bude“ bringen, wie auch immer die konkrete Übersetzung dieser kölnischen Redensart aussehen wird. Fakt ist: Hier wird professionell nach der Quote geangelt.