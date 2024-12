War's das? "Mit mehr Wien kann man 'Vienna Blood' nicht beenden"

KURIER: Jetzt sind wir beim vorerst finalen Zweiteiler für „Vienna Blood“ angelangt. Wie groß war die Herausforderung, den Ton für ein potenzielles Ende zu finden? Umut Dağ: Es passiert in diesen 180 Minuten sehr viel, bei dem wir uns Sorgen um unsere Hauptcharaktere machen. Dadurch war es einerseits eine große Herausforderung: Wie erzählen wir das, was diese Serie ausmacht - diese Wärme und auch die humorvollen Momente – so, dass trotzdem diese große Gefahr, der beide ausgeliefert sind, vermittelt wird. Und die andere Herausforderung war, gleichzeitig diese ganzen Twists und Spannungsebenen 180 Minuten lang aufrechtzuerhalten. Wie wichtig war es auch künstlerisch, dass man wieder in Wien drehen konnte?Es heißt nicht umsonst "Vienna Blood". Auch international wollen die Leute etwas von Wien sehen. In drei Staffeln davor wurde dafür schon eine Messlatte geschaffen. Und dementsprechend war ich sehr froh, dass wir wieder in Wien drehen konnten. Dennoch war das Location Scouting eineHerausforderung, weil schon sehr viel von Wien gezeigt worden ist. Und da wollten wir aus dem vollen Schöpfen und einem Finale gerecht werden. Deswegen haben wir das Größtmögliche am Ende versucht. Sie haben ziemlich prominente Schauplätze gewählt. Das Belvedere wird z.B. zum Casino …Wir hatten die Idee, ein ikonisches Finale zu erzählen. Und es sollte alles, was davor war, zu einem organischen Ende führen. Also nicht unbedingt toppen, aber zumindest dem gerecht werden, was man neun Folgen lang aufgebaut hat. Und wenn du es auf dieses Niveau heben willst, bleibt nicht mehr viel übrig. Daher musste der Zweiteiler auch im Herzen der Stadt enden. So viel kann man sagen: Mit mehr Wien kann man das nicht beenden. (lacht) Die Katakomben am Ende von Teil 1 erinnern ein bisschen an den "Dritten Mann". Haben Sie das bewusst zitiert?Es gibt ja, was Wien betrifft, ein paar ganz große filmische Beispiele aus der Geschichte. Und weil wir, wie gesagt, aus dem Vollen schöpfen wollten für dieses potenzielle Finale, dann wollen wir natürlich auch Reminiszenzen an solche großen Beispiele liefern, wenn auch nicht vordergründig. Wir sind froh, wenn solche Dinge vielleicht wahrgenommen werden, aber das Hauptziel war, dass es in sich stimmig sein muss. Dieser Club mit der geheimen Kartenspielrunde ist nur über einen unterirdischen See zu erreichen. Wie ist diese Idee entstanden?Die Szene war immer so als mysteriös aufgeladene Zusammenkunft gekennzeichnet und thematisierte den Untergrund, aber da war noch Freiraum. Als wir uns die Seegrotte Hinterbrühl angesehen haben, war uns ganz klar, dass diese Location der Szenerie das letzte Alzerl, quasi die Kirsche auf der Torte verleihen würde, die genau dieses Mysterium ausmacht. "Vienna Blood" wird auf Englisch gedreht. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?Also wenn man in einer Sprache drehen muss, mit der man nicht aufgewachsen ist, ist das schon etwas anderes, aber es ändert nichts an der eigenen Arbeitsweise. Ich bin mir selbst treu geblieben und wollte so arbeiten, wie ich es bei jedem anderen Projekt auch mache. Wie bilanzieren Sie nun nach diesen insgesamt elf Filmen?Es ist unvorstellbar, dass so eine große Produktion im Nachklang für mich so ein Wohlfühlprojekt gewesen ist. Das könnte man vielleicht bei einfacheren TV-Formaten denken. Aber bei so einer Produktion, die auf so vielen Ebenen eine Herausforderung war, ist es schon außergewöhnlich, dass man sich so gern daran erinnert. Nicht alle Filme, die man macht, schaffen eine so große Gänsehaut wie es hier der Fall ist. Und trotzdem versuchen wir immer alle das Beste zu geben. Der große Reiz, das Magische am Filmemachen ist: Man weiß bis zum Ende nicht, ob es wirklich beim Publikum ankommt.