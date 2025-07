Warner Bros. Discovery: Neuaufstellung bringt neuen Job für Gerhard Zeiler

Im Juni wurde die teilweise Rückabwicklung der Fusion von Warner Bros. und Discovery samt Neuaufstellung in zwei Unternehmen angekündigt. Nun haben die beiden neuen Konzerne, die an der Börsen notieren werden, auch einen Namen und Gerhard Zeiler, eben 70 geworden, einen neuen fordernden Job.

Beim Media Summit Salzburg am Wochenende sagte Österreichs Top-Manager Gerhard Zeiler über das Medienbusiness: "Es hat sich alles verändert". Und diese Veränderung in Technologie und Nutzung von Medien und Entertainment hat auch den Branchenriesen Warner Bros. Discovery, wo Zeiler bisher President International ist, zu einem radikalen Schritt bewogen.

Ziel ist es, das Streaming- und Studiogeschäft ohne die Belastung durch den rückläufigen Netzwerkbereich auszubauen. Wie andere Unternehmen im Unterhaltungs- und Medienbereich auch hat WBD mit sinkenden Reichweiten und fallenden Einnahmen bei seinen Kabelnetzen zu kämpfen. Die Verbraucher kündigen vor allem in den USA ihre Pay-TV-Abonnements zugunsten billigerer Streaming-Dienste.

Warner Bros wird künftig die Kronjuwelen der Unterhaltungsbibliothek von WBD beherbergen, darunter die Warner Bros und DC Studios sowie den Streaming-Dienst HBO Max , wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilte. Discovery Global umfasst hingegen die Kabelnetze, Sendermarken wie CNN und TNT Sports sowie den Streamingdienst Discovery+. Diese (teure) Neuaufstellung soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

An der Spitze des Führungsteams von Discovery Global steht der frühere deutsche ProSieben-Manager Gunnar Wiedenfels , derzeit CFO von Warner Bros. Discovery, der als President und CEO fungieren wird.

WBD ist mit diesem Einschnitt, der auch eine Reaktion auf das Fallen des Börsenwerts ist, nicht allein: Comcast gliedert den größten Teil seines NBCUniversal-Kabelnetzportfolios in ein separates Unternehmen namens Versant aus. Lionsgate Entertainment hat im Mai die Trennung seines Kabelnetzwerks Starz von seinem Film- und Fernsehstudio abgeschlossen.

Zeiler wird "US-Präsident"

Gerhard Zeiler, bisher President International von WBD, wird bei Discovery Global nun President USA, Großbritannien und Deutschland, Discovery+ und Chief Content Officer. An ihn berichten Ryan Gould, President US Ad Sales, Scott Miller, President Distribution, Fulvia Nicoli, Executive Vice President Content Strategy & Insights und Bobby Voltaggio, President, US Ad Sales Platform Monetization.

Wiedenfels erklärt in einer Aussendung: "Während wir uns auf den Start von Discovery Global vorbereiten, wächst unsere Begeisterung für die vor uns liegenden Möglichkeiten dank unseres führenden Portfolios an beliebten Marken und Programmen, unserer weltweiten Präsenz für Erwachsene, Kinder und Familien und jetzt des erfahrenen und talentierten Führungsteams, das eine starke operative Umsetzung sicherstellen wird, um strategische Investitionen voranzutreiben und überzeugende Inhalte für ein globales Publikum bereitzustellen."

Mehr Details sind bei der Bekanntgabe der Ergebnisse von Q2 am 7. August zu erwarten.