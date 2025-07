Gerhard Zeiler wird 70: Unser Top-Manager im Ausland

Bei ihm kann man es zweifellos behaupten: Gerhard Zeiler ist Österreichs Top-Medienmanager im Ausland. Wer sonst hat schon die Verantwortung für Marken wie Warner Brothers, HBO, CNN oder auch Discovery in über 220 Märkten weltweit zu tragen? Als President International bei Warner Bros. Discovery tritt Zeiler als unermüdlicher Manager in Erscheinung.

Am Sonntag feiert der Ex-ORF- und -RTL-Chef, der wiederholt für die SPÖ-Spitze ins Spiel gebracht wurde, seinen 70. Geburtstag.

Fad wird Zeiler nicht. Zwei Wochen im Monat verbringt er in den USA - meistens in New York -, mehrere Tage findet man ihn in London, an anderen Tagen wo er eben gerade gebraucht wird, und wenn er mal etwas Zeit zum Ausspannen hat in Österreich - genauer in Salzburg. Das Wochenende dort ist für ihn "Erholung pur", sagte er im Juni in einem "Standard"-Podcast-Interview.

"Emotion pur" hat dagegen großes Fernsehen zu sein. Kern des Geschäfts sei es, bessere Geschichten als die Konkurrenz zu erzählen. Dabei listet er aus dem eigenen Hause etwa "House of the Dragon" oder "The Last of Us" auf. Mit der Neuverfilmung der Harry-Potter-Bücher von J.K. Rowling im Serienformat (eine Staffel pro Buch) wartet schon das nächste Highlight. "Wenn das aufgeht, wird es ein sehr starkes Argument dafür sein, HBO Max zu buchen", glaubt Zeiler.