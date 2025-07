Wie Choreograf Boris Charmatz die Stadt zum Tanzen bringen will

KURIER: Sie sprechen sehr gut Deutsch. Haben Sie die Sprache für Ihre Tätigkeit beim Tanztheater Wuppertal gelernt?

Boris Charmatz: Nein, ich sprach als Jugendlicher viel besser Deutsch als heute! Meine Mutter war Deutschlehrerin, und zuhause haben wir oft Deutsch gesprochen, zum Beispiel auch Thomas Bernhard gelesen.

Worin sehen Sie die Bedeutung des Tanzes 2025?

Was kann man heute, wenn Demokratien in Gefahr sind, wenn es Kriege und Traumata gibt, bewirken? Das Suchen ist schon ein Teil der Antwort. Für das Tanztheater Wuppertal habe ich versucht, weiter an einer Brücke zwischen Deutschland und Frankreich zu bauen. Pina Bausch war in Frankreich immer sehr beliebt und geschätzt. Nach ihrem Tod 2009 sind ihre Stücke zugleich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für das Tanztheater Wuppertal. Also müssen wir nicht nur nach vorn schauen, sondern auch zurück. Als Franzose habe ich gleich an die gemeinsame Geschichte unserer Regionen gedacht, zum Beispiel in der durch Kohle und Stahl geprägten Wirtschaft. Eine „Kunstbrücke“ mit Tanz entstand in beiden Ländern im öffentlichen Raum.