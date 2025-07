Verletzliche Körper, expressiver Tanz: "Club Amour" bei ImPulsTanz

Von Silvia Kargl

Mit einer Collage aus drei Stücken begann am Donnerstag der ImPulsTanz-Sommer im Burgtheater. „Club Amour“ ist eine von Boris Charmatz zusammengestellte Zeitreise in die Tanzgeschichte. Seit 2022 leitet der französische Choreograf und Tänzer das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, mit Ende Juli wird er diese Funktion vorzeitig beenden. „Club Amour“ ist somit sein Abschied vom Tanztheater Wuppertal, für den er mit seiner früheren Ankündigung brach: Er wollte keine seiner Choreografien an einem Abend mit einem Stück der 2009 verstorbenen Ikone des Tanztheaters zeigen.

Das Experiment „Club Amour“ beweist nun, dass er mit seiner früheren Einschätzung richtig lag. Dabei sind alle Stücke Meilensteine des Tanzes aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Wiederaufnahme allemal lohnt. Doch sie passen nicht zusammen. Die räumliche Auflösung ist dennoch ein einmaliges Erlebnis, wenn das Publikum für die beiden Choreografien von Charmatz auf die Bühne des Burgtheaters gebeten wird.