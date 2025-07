Max Simonischek: „Oft genug fühle ich mich falsch ausgebildet“

KURIER: Beim Namen Simonischek folgt sogleich die Anmerkung: der Sohn. Ärgert Sie das? Stachelt Sie das an? Wie gehen Sie damit um?

Max Simonischek: Mittlerweile ist es mir wurscht. Am Anfang der Karriere hat mich vor allem diese unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit gestört, die man als Sohn kriegt, ohne noch etwas geleistet zu haben. Das war der Grund, warum ich nach dem Studium in Salzburg und dem Theater in der Josefstadt das Weite gesucht habe – und nach Berlin ans Maxim-Gorki-Theater gegangen bin. Mittlerweile habe ich mir jedoch meine Sporen verdient. Und auch akzeptiert, dass man das nicht ändern kann in den Köpfen der Leute.

Sie sind bei Ihrer Mutter, Charlotte Schwab, aufgewachsen. Hatten Sie trotzdem Kontakt zu Ihrem Vater?

Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war. Und als ich vier war, kam Sven-Eric Bechtolf als neuer Partner meiner Mutter in mein Leben. Er hat die Vaterrolle sehr liebevoll eingenommen. Und ich habe sowohl mit ihm als auch mit meinem Vater viel über das Theater geredet, als ich begonnen hab’ zu studieren. Ich konnte mir von beiden und von meiner Mutter, die ja auch Schauspielerin ist, das Beste rauspicken. Das war der eigentliche Vorteil: dass die Menschen um mich herum wussten, wovon sie sprachen, wenn es ums Theater geht. Und weil diese Paradiesvögel bei uns zu Hause ein- und ausgegangen sind, wusste ich, dass die auch nur mit Wasser kochen. Ich entwickelte eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit solchen Charakteren, darunter Claus Peymann. Und das hilft auch auf der Bühne.

Was sind Sie eigentlich: Schweizer, Deutscher, Österreicher?

Ich kenn mich auch schon nicht mehr aus! Von der Staatsbürgerschaft her war ich Österreicher. Dann habe ich mich in die Schweiz einbürgern lassen.

Weil Ihre Mutter Schweizerin ist.

Und weil ich als Kind nicht nur in Hamburg, sondern auch in Zürich gelebt, also einen Bezug zur Schweiz habe. Daraufhin haben die Österreicher gesagt: Nein, das dürfen Sie nicht, wir nehmen Ihnen die Staatsbürgerschaft weg! Weil die Behörden nicht mit sich reden haben lassen, hatte ich dann nur den Schweizer Pass. Aber ich arbeitete andauernd in Deutschland und in Österreich, musste daher als Nicht-EU-Bürger ständig um eine Aufenthaltsgenehmigung ansuchen. Und da ich in Berlin geboren bin, habe ich nun auch den deutschen Pass.

Wo leben Sie? Tatsächlich in Tirol?

Meine Frau ist Tirolerin, deswegen sind wir dort oft in den Ferien, zu Corona haben wir sogar anderthalb Jahre in Tirol gelebt. Aber vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie nach Wien gezogen. Ein völlig neues Kapitel hat begonnen. Alle Zelte in Berlin sind abgebrochen.

Ihr Vater starb Ende Mai 2023 – und Sie kamen im September 2024 ans Burgtheater. War die Burg tabu, so lange Ihr Vater lebte?

Ich habe ja mehrmals gastiert, etwa mit „Pension Schöller“ in der Regie von Andreas Kriegenburg oder mit „Der Bau“ von Franz Kafka. Karin Bergmann (Direktorin von 2014 bis 2019, Anm.) hat mir zwar das Angebot gemacht, fest zu kommen, aber ich war noch zu verliebt in die Idee, als freier Schauspieler unterwegs zu sein. Also: Mein Vater alleine war nicht der Grund, dass ich abgelehnt habe. Aber die Familienkonstellation spielte mit hinein. Eben, weil ich darauf bedacht war, es mir nicht so einfach zu machen. Danach hat sich nicht ergeben. Unter Martin Kušej hatte ich Distanz zur Burg. Aber jetzt, mit Stefan Bachmann, ergab sich die Möglichkeit.

Nach schlechten Erfahrungen an den Münchner Kammerspielen haben Sie 2014 beschlossen, frei zu arbeiten. Warum sind Sie jetzt doch wieder Ensemblemitglied?

Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite verstehe ich den Wunsch, sich mit einem Haus zu identifizieren – und zusammen als Ensemble dieses zu prägen. Auf der anderen Seite suche mir gerne die Kollegen und Regisseure aus, mit denen ich arbeite. Das ist als Freischaffender eher möglich. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich einzureihen. Aber diese Herausforderung habe ich bewusst angenommen, das hat auch mit den Phasen im Leben zu tun. Denn ich habe zwei Kinder. Der Beruf ist prinzipiell nicht familienfreundlich, dieses ständige Unterwegssein tut sein Übriges. Da mal längere Zeit an einem Ort zu sein, ist von Vorteil.