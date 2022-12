Von „Top Gun“ bis „Matilda“: Streaming für die Feiertage

The Boy, the Mole, The Fox and the Horse

AppleTV+ bringt ab Sonntag eine herzerwärmende Verfilmung des gleichnamigen Buchs „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ von Charlie Mackesy auf die Bildschirme. Ein kleiner Bub, ein Maulwurf, ein Fuchs und ein Pferd erkunden in diesem Animationsfilm die großen Fragen des Menschen.