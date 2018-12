Viva geht, Comedy Central übernimmt

Wenn bei Viva endgültig der Stecker gezogen wird, übernimmt Comedy Central. Die beiden Kanäle des Medienkonzerns Viacom teilen sich aktuell noch einen Sendeplatz – Comedy Central ist derzeit von 14 bis 2 Uhr zu sehen, ab 1. Jänner sind es 24 Stunden täglich. Und die werden mit einigen Programmneuheiten gefüllt.

„Die Sendezeiten, die wir dazu bekommen, sind nicht in der Primetime, sondern am Vormittag und spät nachts. Da können wir jetzt natürlich andere Sachen zeigen als nachmittags und auch ein wenig spitzer sein“, sagt Viacom-Sprecher Claas Paletta. Neu ist etwa „Corporate“, eine schwarzhumorige US-Serie über den mitunter frustrierenden Büroalltag (ab 4. Jänner immer freitags um 23.15 Uhr): „Das würde am Nachmittag beispielsweise nicht funktionieren.“