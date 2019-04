"Verstehen Sie Spaß?"-Falle für Mirjam Weichselbraun

Stress hat Mirjam Weichselbraun im Augenblick ja eigentlich mehr als genug: Jede Woche steht die werdende Mutter für "Dancing Stars" vor der Kamera. Dazu bereitet die Tirolerin auch noch die Jubiläumsgala der ROMY vor. Was bei den einen eher Mitgefühl hervorruft, ist für das "Verstehen Sie Spaß?"-Team hingegen Motivation - wie am Samstag (20.15, ORFeins) zu sehen sein wird.

Weichselbraun und ihr Moderationspartner bei "Dancing Stars", Klaus Eberhartinger, werden dazu für eine ORF-Werbekampagne eingespannt. Das Motto: "Das Leben ist ORF!" – gesprochen wie Dorf ohne D. Doch während dem vom „Verstehen Sie Spaß?“-Team eingeweihten Eberhartinger Sätze wie „Ich kam, sah und ORFte!“ und „ ORF oder nicht ORF, das ist hier die Frage“ voller Überzeugung über die Lippen gehen, hat Mirjam Weichselbraun so ihre Schwierigkeiten. Nicht leichter wird das Ganze durch die Anwesenheit eines vermeintlichen Star-Regisseurs aus Holland ...

"Ich habe, allerdings vor Monaten, etwas in diese Richtung gehört", erzählt Weichselbraun dem KURIER. "Doch ich hätte nicht geglaubt, dass das jetzt passiert, weil gerade so viel los ist. Aber bei 'Verstehen Sie Spaß?' dachten sie sich, das nützen wir aus." Mit einem Augenzwinkern meint sie noch: "Geschrien hab' nicht ich." Man darf also gespannt sein.

Humor