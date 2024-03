"Verschwendung" von Talenten: Es sollte „die kleine Chance“ heißen

Und siehe da, diese Vorgabe wurde bei der Premiere am Freitag fast zwei Stunden lang mehr als eingehalten.

Eine von Grund auf positive Stimmung will der ORF,verbreiten, ohne „Minus-Geschichten“, in denen Kandidaten vorgeführt würden. "Wir setzen auf Sterne und Herz-Buzzer“, hieß es im Vorfeld.

Gewalt und Verbalinjurien - das passte damals schon nicht ins Bild der Familienunterhaltungsshow. Dieses Jahr, beim erneuten Comeback der „Großen Chance“, soll aber sowieso alles anders werden. Nicht nur durch den Zusatz "Let's sind and dance".

Also, vor etwa elf Jahren war das ORF-Event „Die große Chance“ überschattet von der sogenannten Sido-Heinzl-Watschenaffäre. Nach einer der Liveshows war es zu einem unschönen Streit gekommen, der die Öffentlichkeit tatsächlich mehrere Wochen in Atem hielt.

Viele Herzen

Einen Anteil an der erfrischend positiven Grundstimmung hat Abendshow-Newcomerin Fanny Stapf. Sie strahlt unaufhörlich, schickt gemeinsam mit Andi Knoll Herzen, zückt und drückt die Daumen, spricht gut zu.

Das Moderations-Duo steht diesmal nicht auf der Showbühne, sondern schickt die Talente aus dem Backstage-Bereich nach vorne. Im Hintergrund postiert, kommentieren sie dann teilweise das Geschehen. Vor allem Knoll agiert hier im Stil des Song-Contest-Kommentators, der nun aber auch in die Darbietungen reingrätschen darf. Manchmal ist das witzig („die sind wie Apocalyptica im Villach Fasching“), manchmal aber auch störend. Wenn etwa der 15-jährige Pauly gerade ein hochemotionales, selbst geschriebenes Lied trällert. Da meint Knoll, der Gastjuror Thorsteinn Einarsson überlege wohl schon, wie er seinen künftigen Konkurrenten in den Charts aus dem Rennen werfen soll.

Ein bisschen "Bad Cop"

Einarsson gibt in der Show tatsächlich ein bisschen den "Bad Cop“. Aber eben nur ein bisschen. Der Wahl-Österreicher aus Island - selbst ein Sohn der „Großen Chance“ - versucht sich sogar im Slapstick. Von einer Breakdance-Gruppe lässt er sich - geschützt durch sein volles Haupthaar - auf dem Kopf stehend über den Bühnenboden drehen. Der isländische Mop wird anschließend sogar noch einmal wiederholt.

Der reine „Good Cop“ ist Model und Unternehmerin Barbara Meier. Die Dauer-Jurorin ist stets mit drei Sternen zur Stelle, wenn die Jury-Kollegen einmal zu wenig Sterne fürs Weiterkommen vergeben haben. Denn sieben von zehn Sternen sind das Minimum, um im Rennen zu bleiben.

Einarsson hatte zum Beispiel dem schüchternen Pauly nur zwei Sterne gegeben, weil er noch 2-3 Jahre Zeit brauche. Auch Missy May, Sängerin und „Dancing Stars“-Siegerin, geizte bei dem Burgenländer mit Sternen.

Ansonsten wurde aber auffällig oft der Neuner vergeben. Und eben drei Mal wurde der „Herz-Buzzer“ betätigt. Missy May schickte die FRK Dance School mit ihrer volkstümlichen Breakdance-Show weiter.

Meier begeisterte sich am meisten für die Dance Industry (Knoll: "Zum ersten Mal ist ein Dino auf der Bühne") und Einarsson unterstützte die feine Crossover-Rockband KGW3.

Ein bisschen "Minus"

Was immer mehr klar wurde: In voller Länge wurden in der Show nur jene Acts gezeigt, die zumindest sieben Sterne erhielten. Jene acht Acts, die auch kritischere Kommentare erhielten, wurden mittels Schnelldurchlauf abgehandelt. Das ist zwar nicht vergleichbar mit früheren „Leider Nein“-Schienen bei „Starmania“ aber doch eine Art „Minus-Geschichte“. Immerhin wurde die heikle Aufgabe mit Anstand bewältigt.

Doch am Ende zeigte sich ein zunächst unerwartetes, aber letztlich deutliches Manko des Showkonzepts.

Um das zu erklären, muss man kurz im Schnelldurchlauf zurückspulen: Man hatte gerade 17 gute bis sehr gute Acts gesehen, von denen viele nicht nur die Jury begeistert hatten. Okay, der Schmäh des Männergesangsvereins Bürmoos, der plötzlich südafrikanische Weisen zu Bongo-Rhythmen sang, geht genau ein Mal auf. Auch der Falco-Imitator „Wiena Werna“ war nett, aber ist wohl eher ein „One-Trick-Pony“. Insgesamt war das Niveau sehr hoch angesiedelt.

Fünftelung

Und nun der Schock: Nur noch zwei Darbietungen durften zusätzlich zu den mit dem Buzzer geherzten drei Acts weiter ins Semifinale. Also ein richtig harter Schnitt, der richtig viele enttäuschte Gesichter auf dem Küniglberg hinterlässt. Nicht etwa eine Halbierung des Feldes, nein, eine Fünftelung.

Nur das Ashleighs Junior Team, eine zugegeben ganz okaye Tänzerinnentruppe, durfte noch weiter. Und die beiden Zwillinge Anja und Jana Starlinger mit ihrer wunderbaren Ballade „Z’sammhalten“. Missy May war bereits während der Performance zu Tränen gerührt gewesen und sah darin das ideale Lied zur Zeit. Aber ansonsten waren die Kriterien fürs Weiterkommen schwer zu durchschauen. Die zwölfjährige Maya Florentina Filimon, die mit Puccinis Bravourarie „O mio babbino caro“ brillierte, wurde zum Beispiel von allen Juroren abgefeiert und musste dennoch die Segel streichen.

Unnötige Verschwendung

Diese Zeit hat tatsächlich gute Unterhaltung und eine positive Stimmung sehr notwendig. Dass hier so viele Talente, mit denen manche der Zuseher vielleicht schon eine Verbindung aufgenommen haben, gleich nach dem ersten Auftritt wieder nach Hause geschickt werden, ist leider eine unnötige Verschwendung.