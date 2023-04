Verlegerverband: Der ORF soll weniger Zeitung sein

Diese medienpolitische Diskussion sei für die einzelnen Bürger, die künftig auch noch in jedem Haushalt für den ORF zahlen müssen, schwierig nachzuvollziehen, räumt Grünberger ein: „Aber ich glaube, es ist im Interesse jeder Bürgerin und jeden Bürgers, dass man eine Auswahl an Publikationen, an Medien, an Meinungen hat. Das stellt letztendlich die Sicherung der Medien. und Meinungsvielfalt dar, die ein wesentlicher Wert für eine demokratische Gesellschaft ist.“

Die Begutachtungsfrist des Gesetzesvorhabens endet am 25. Mai. Danach werden allfällige Änderungen vor dem Beschluss im Nationalrat eingearbeitet. Grünberger erwartet jedenfalls Nachbesserungen im Sinne einer „noch strikteren Aufteilung, was Text und Bewegtbild anlangt“. So solle die der Vermeidung der Zeitungsähnlichkeit im Gesetzestext noch „stärker akzentuiert“ werden.