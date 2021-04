Verlängerung für "NCIS": Special Agent Gibbs setzt noch eins drauf

Sie ist inzwischen ein Klassiker des linearen Fernsehens: "Navy CIS" gehört heute zum Pflichtprogramm für viele TV-Sender auch im deutschsprachigen Raum. Und auch in nächster Zukunft wird es nicht am Nachschub fehlen. Wie CBS bekannt gegeben hat, geht die seit 2003 produzierte Serie um das Ermittlerteam des Naval Criminal Investigative Service (NCIS) in eine 19. Staffel.

Mit dabei sein wird laut Hollywood Reporter auch der, ohne den nichts geht: Hauptdarsteller Mark Harmon als Special Agent Leroy Jethro Gibbs. Der Schauspieler, Regisseur und Executive Producer von "Navy CIS", dessen Großmutter aus Wien stammt, hatte mit einem Ausstieg geliebäugelt, was auch das Ende der Serie bedeutet hätte. "Navy CIS" ist ursprünglich ein Spinoff von "JAG - Im Auftrag der Ehre".