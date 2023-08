US-Showmaster Bob Barker ist mit 99 Jahren gestorben

Der bekannte US-Fernsehmoderator Bob Barker, der über Jahrzehnte hinweg durch die Hit-Quizsendung "The Price Is Right" führte, ist tot. Barker sei in seinem Haus in Hollywood eines natürlichen Todes gestorben, teilte sein Sprecher Roger Neal am Samstag (Ortszeit) mit. Der Showmaster wurde 99 Jahre alt.

