Ursula Strauss im Interview: "Es muss Dialog geben und keine Gegnerschaft"

Was hat Sie daran gereizt?

Mir imponiert diese in jeder Beziehung mächtige Frau. Und es fasziniert mich, dass sie sich in einer Männerdomäne behaupten und diese ungeheure Last an Verantwortung auf ihren Schultern tragen konnte. Und trotzdem hatte sie im Umgang mit ihren sechzehn Kindern auch eine große Herzenswärme. Sie war eine große Liebende. So wurde sie von Zeitgenossen beschrieben.

Es hat jeden Tag mehrere Stunden gedauert, bis Sie mittels „Fat Suit“ die vielen Kilos und mithilfe von Schminke die nötigen Falten der Kaiserin vorweisen konnten. Waren Sie da besorgt, dass sich einige Filmproduzenten dann denken, „die Ursula Strauss schaut auch schon alt aus“, und Sie für jüngere Rollen nicht mehr besetzen wollen?

Davor habe ich keine Angst. Ich durfte ja immer schon sehr unterschiedliche Charaktere spielen und auch parallel zur „Maria Theresia“ sind Filme entstanden, in denen ich mir ähnlicher sehe (lacht). Außerdem bin ich der Überzeugung, dass man an diesen Beruf möglichst furchtlos herangehen soll. Die Angst vor dem, was andere denken, macht uns klein.