Ulrich Seidl mit seinem Film "Rimini" im Wettbewerb der Berlinale

Sechs Jahre nach seiner Jäger-Doku „Safari“ und knapp zehn Jahre nach der „Paradies“-Trilogie meldet sich Ulrich Seidl mit einem neuen Spielfilm in den Wettbewerb der Berlinale zurück: In „Rimini“ verkörpert Michael Thomas einen Ex-Schlagerstar, der im winterlichen Rimini seinem verlorenen Ruhm hinterherjagt.

Seidl befindet sich in guter Gesellschaft. Im Wettbewerb um den Goldenen Bären konkurrieren insgesamt 18 Filme, sieben davon gedreht von Frauen, darunter Claire Denis, Nicolette Krebitz und Ursula Meier. In Krebitz’ Liebesgeschichte „AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe“ spielt Sophie Rois die Hauptrolle.

In der prestigeträchtigen Reihe „Encounters“ feiert Ruth Beckermanns neue Doku Premiere: In „Mutzenbacher“ werden Männer mit der Welt der berühmten Wiener Dirne konfrontiert. Ebenfalls in „Encounters“ läuft Kurdwin Ayubs „Sonne“, der von dreu Teenagerinnen zwischen Hijab und YouTube erzählt. Und schließlich spielt Gastón Solnickis österreichisch-argentinische Koproduktion „A Little Love Package“ in einem zeitlosen, surrealen Wien.