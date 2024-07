Uli Brée legt Krimis vor, die auch gleich verfilmt werden

Mit den "Vorstadtweibern" und "Vier Frauen und ein Todesfall" wurde er bekannt, nun legt der Autor Uli Brée mit "Liesl von der Post" eine neue Krimireihe vor. Die ersten beiden Bände "Jugendsünden" und "Klapperstorch" erscheinen laut Ueberreuter Verlag am 17. August, auch die Verfilmung als TV-Serie mit Katharina Straßer in der Hauptrolle ist bereits in Arbeit.