TV-Wahlabend: Falsche Hochrechnung und eine schwebende Grafik

Man ist versucht zu sagen: Es ist halt so in Österreich. Wann immer es um etwas geht, wird ORF2 zur zentralen Info-Quelle. Auch am Tag dieser jüngsten Nationalratswahl. Knapp 1,6 Millionen Zuseher (69 Prozent Marktanteil) verfolgten die Hochrechnung kurz nach 17 Uhr – ATV-Seher wussten da aber zum Beispiel schon mehr.

Die reichweitenstärkste Sendung des Wahlabends in ORF2 war die „Zeit im Bild“ mit der ersten Runde der Spitzenkandidaten. Sie wurde von durchschnittlich 1,818 Millionen Zusehern verfolgt (Marktanteil 55 Prozent bei 12 Jahre und älter). Selbst der Abschluss des langen Wahl-Abends, der „Runde Tisch“ mit Partei-Insidern um 22.40 Uhr, kam immer noch auf über 700.000 Zuseher (34 Prozent). Auch ORF1 war als schnelle Info-Quelle durchaus gefragt: 203.000 sahen eine überlange „ZiB20“, was acht Prozent in der jungen Zielgruppe entsprach (12–49 Jahre).