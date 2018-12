TV-Tipps für 24. Dezember: So verpassen Sie Ihre Lieblingsfilme garantiert nicht

Am 24. Dezember darf natürlich der herzerwärmende Sci-Fi-Klassiker „ E.T. – Der Außerirdische“ nicht fehlen: Ab 12.20 wird in RTL II wieder „nach Hause telefoniert“. Märchenhaft wird es auch im ZDF mit der Grimm-Verfilmung „Der süße Brei“: Die junge Jola macht sich auf die Suche nach einem magischen Topf, der endlich den großen Hunger beenden soll (15.05).