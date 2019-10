TV-Rechte: ORF sichert sich Ski-WM-Events 2023 und 2025

Der ORF hat sich von der internationalen Sportevent-, Medien- und Marketingagentur Infront Sport & Media AG nach, wie es heißt, "sehr intensiven Verhandlungen" für die kommenden Jahre die wichtigsten Wintersport-Rechte gesichert. Diese beinhalten u. a. die überwiegende Mehrzahl an alpinen und nordischen Ski-FIS-Weltcup-Bewerben (inklusive Snowboard) im Ausland und die FIS-Ski-WM-Events (alpin und nordisch) 2023 und 2025.

Die Rechte an den entsprechenden Wintersport-Bewerben in Österreich und der Schweiz hält der ORF noch bis 2022.

Keine Bezahlschranke

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz spricht in einer Aussendung von einem „richtungsweisenden Sportrechteerwerb, der den zahlreichen ORF-Wintersportfans ihren TV-Lieblingssport auch in den kommenden Jahren live und ohne Bezahlschranken sichert. Der Ruf des ORF als einer der weltweit führenden Wintersportsender hat diesen Erfolg letztlich möglich gemacht, von dem das Publikum und der ORF in den kommenden Jahren gleichermaßen profitieren werden."

Für den ORF verhandelt haben dessen TV-Sportchef Hans Peter Trost und Sportrechteexperte Martin Szerencsi. Trost: „Die in offenen und stets fairen Verhandlungen erzielte Einigung mit Infront gewährleistet die Fortführung der beim Publikum geschätzten ORF-Sportberichterstattung, vor allem im Wintersport. Das ist bemerkenswert und auch für den heimischen Sport sehr erfreulich – im internationalen Trend müssen aktuell Live-Sport-Programme bei öffentlich-rechtlichen Sendern massiv reduziert werden.“