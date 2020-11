TV-Quoten: "Vienna Blood"-Wiederholung schlägt Ländermatch

Erstaunlich starke Quoten für "Vienna Blood - Der verlorene Sohn": Vergangene Woche hatte ORF2 die Erstausstrahlung des Krimis mit Juergen Maurer und Matthew Beard wegen des Terrors in Wien nach drei Viertel der Folge abgebrochen. Die kurzfristig angesetzte Wiederholung des dritten Teils nun am Mittwoch verfolgten erneut durchschnittlich 700.000 Zuseher (Marktanteil 19 Prozent bei 12 Jahre und älter). Damit lag man deutlich vor dem in ORF1 parallel laufenden Ländermatch Österreichs gegen Luxemburg, das durchschnittlich 460.000 (MA 13 Prozent) verfolgten.

Wie schon international - die Serie der Wiener MR Film hatte in England Premiere - war "Vienna Blood" auch in Österreich ein Publikumshit. Teil 1 startete mit einem Marktanteil von 22 Prozent, TEil 2 kam auf 24 Prozent und die Teil 3 (ohne Ende) kam sogar auf 27 Prozent. Auch beim jüngeren Publikum konnte "Vienna Blood", deren zweite Staffel mit einigen Corona-bedingten Turbulenzen gerade in Wien entsteht, überzeugen. Insgesamt hatten die drei Folgen bisher schon 3,2 Millionen Zuseher.

Starke Bauern

Mit durchschnittlich 458.000 SeherInnen konnte "Bauer sucht Frau" am Mittwoch die reichweitenstärkste Folge aller Zeiten einfahren. 18,1 Prozent Markanteil in der werberelevanten Zielgruppe bedeuten ein neues Staffel-Hoch. ATV sicherte sich damit auch die Primetime-Marktführerschaft bei den 12- bis 49-Jährigen und erreichte zudem mit 8,9 Prozent den höchsten Tagesmarktanteil des Jahres 2020. Das gilt mit 6,1 Prozent Marktanteil auch für die Zielgruppe 12 Jahre und älter.