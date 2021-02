TV-Quoten: Kriechmayr gewinnt vor Millionen-Publikum

Vincent Kriechmayr hat am Sonntag den zweiten Speed-Titel bei den Weltmeisterschaften in Cortina eingefahren. Nur drei Tage nach Gold im Super-G gewann er auch die Abfahrt - wie vor ihm nur Hermann Maier (1999) und Bode Miller (2005). Das freut die österreichischen Ski-Fans, die sich wieder in Massen vor den TV-Schirmen versammelten: Durchschnittlich 1,34 Millionen Zuseher verfolgten im ORF die Siegesfahrt in der Königsdisziplin. 68 Prozent aller Menschen (12 Jahre und älter), die zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saßen, waren bei der Ski-WM mit dabei. Die Begeisterung war auch bei jungen Zusehern genauso hoch.